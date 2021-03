Giorgia Rossi e il suo derby con l’ansia: “Mi accompagna da quando sono piccola”

Da Mondiali Mediaset Live dell'estate 2018 non accenna a rallentare l'ascesa di Giorgia Rossi

Sempre Giorgia prosegue: "Per riuscire a gestire quest’ansia ho provato la qualunque, ma non è facile. Sai di soffrirne, ma non sai quando e come arriva. Spesso si presenta in momenti imprevedibili e dove ti trovi, ti trovi. Per imparare a dribblarla occorre, allora, esercitare la mente, perché è dalla testa che parte tutto. Forse è proprio non pensando di avercela che riesci a contenere l’ansia. Proprio gli impegni televisivi sono la mia coperta di Linus in questo periodo di emergenza per il Covid-19, che ha portato cambiamenti improvvisi, inaspettati e non voluti nelle nostre vite, i quali hanno inevitabilmente moltiplicato le nostre ansie anche nei confronti delle faccende più banali. E il non sapere quando tutto questo finirà è fonte di ulteriore grande stress assieme alla limitazione della libertà personale imposta dalle regole di contenimento della pandemia. Ma fortunatamente il lavoro mi permette di mantenere una quotidianità, seppure diversa da quella consueta, che ha difeso e difende il mio equilibrio mentale, che altrimenti saprebbe stato messo a dura prova dalla mancanza del contatto con la gente che tanto adoro".