Giorgia Surina interista tiepida: con il rossonero Carlo Elli è derby a “Shaker”

Anni fa Giorgia Surina era stata vista e fotografata a un evento del Milan. Per passione o per beneficenza? "Per beneficenza. Sono interista, tiepida, ma convinta", la pronta risposta della attrice milanese che, in ogni caso, su Rtl 102.5 conduce il sabato e la domenica il programma "Shaker" con una voce assolutamente rossonera come quella del dj Carlo Elli.