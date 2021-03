Gli amori del Gordo: ecco come Cagliari diventa la Isla Bonita contro l’alcol e il gioco d’azzardo

L'autore è Nicola Muscas è nato a Cagliari nel 1983. Giornalista, si definisce "ex centrocampista di nessun talento, condivide il compleanno con Maradona e Dostoevskij". Isla bonita è il suo primo romanzo"

Il protagonista è Santiago Ramiro Rodríguez, ma tutti lo conoscono come el Gordo. È un calciatore uruguaiano sul viale del tramonto che vive felicemente immerso nei suoi eccessi: l’alcol, le donne, il gioco d’azzardo. Ha guadagnato milioni col suo genio, e con la sua sregolatezza li ha sperperati tutti. Era una stella, ora campa alle spalle della suocera e di una giovane moglie. E, come se non bastasse, un biscazziere psicopatico che si fa chiamare el Carnicero (il macellaio) lo sta cercando per fargli pagare in natura i suoi debiti di gioco. Ma al Gordo il destino concede un’ultima possibilità: un ingaggio insperato, lì dove tutto è cominciato quando a vent’anni aveva esordito tra i professionisti. A Cagliari, sfavillante capitale della Sardegna, trova la sua Isla bonita