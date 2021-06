Guerre Stellari e mercato: Di Marzio-Pedullà come Luke Skywalker e Dart Fener

Anche le news di mercato hanno i loro due lati della Forza...

Gli appassionati dei social, di calciomercato e di rivalità ci sguazzano. I social accorciano le distanze, lo sa il pubblico e lo sanno i protagonisti. Se il top del calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà lancia una frecciata al capo del mercato di Sky Gianluca Di Marzio sulla news del giorno e sul suo timing, i tifosi se ne accorgono. E partecipano al cicaleccio, con battute e allusioni. La cosa accade anche a parti invertite, e ciascuno lancia messaggi in base al proprio carattere e al proprio temperamento. Senza entrare nel merito e senza prendere parte: entrambi grandi professionisti, forse più sferzante Pedullà e più sfumato Di Marzio. Eppure erano amici, eppure hanno lavorato insieme, eppure fra di loro c'è stato un legame da testimoni di nozze. Cosa possa essere accaduto davvero per arrivare ad oggi, dal momento che sarà senz'altro qualcosa di serio e non solo una semplice e banale rivalità per una notizia, appartiene alla sfera personale dei due uomini, dei due professionisti. E non si può e non si deve guardare dal buco della serratura.

Così amici e così rivali, dal loro legame, esattamente come accade a Luke Skywalker rispetto a Dart Fener in Guerre Stellari, è nata una acredine che desta a sua volta interesse. Al servizio delle news dell'ultima ora e al tempo stesso protagonisti dello show business del calcio. I tifosi in ogni caso continueranno a seguirli entrambi, per la sostanza dei loro aggiornamenti e anche per qualche battuta a latere. Così come accade per altri due bravissimi giornalisti di calciomercato, che, in rigoroso ordine alfabetico Fabrizio Romano e Nicolò Schira, aggiornano a loro volta in tempo reale e in maniera asciutta e asettica sia sull'Italia che sull'estero.