Hair Milan: chi ha il taglio più alla moda?

Reaction to new hairstyle

Così titola il profilo Instagram del Milan che condivide con i tifosi le foto degli allenamenti mettendo in luce il "drip" dei rossoneri.

Dalle già viste, ma sempre attuali, trecce del treno Rafael Leao, al biondo platino di Olivier Giroud, passando per Daniel Maldini, anche lui si è limitato ad un "sobrio" color platino. Biondo anche Fikayo Tomori, ma la vera chicca è Theo Hernandez che arriva sempre in anticipo e ci mostra i suoi capelli rosa. Insomma l’atmosfera nel ritiro dei campioni d’Italia sembra davvero solare, in attesa degli sviluppi di mercato, i rossoneri si colorano!