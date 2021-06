Hashtag United, Toby salta il precampionato per Love Island: “Amo i piedi ma non sono feticista”

Calciatore inglese semi-professionista cerca l'anima gemella in tv, con un occhio ai loro piedi ma senza morbosità

Toby Aromolaran è un calciatore semi-professionista di 22 anni dell'Essex, calciatore dell'Hashtag United. Dice di essere un vincitore nato e pensa che si possa capire molto di una persona attraverso i suoi piedi, anche se non gli piace vedere i piedi nudi in una discoteca: "Gioco a calcio da quando avevo circa sei anni, ma da quando sono entrato a far parte della squadra dell'Hashtag United mi sento rinascere. I piedi? Questo è un rompicapo per me. Non sono un feticista dei piedi ma apprezzo i bei piedi! Penso che tu possa giudicare qualcuno dai suoi piedi. Le ragazze che vanno in giro senza scarpe, le detesto". La serie tv ha una controindicazione: "Il calcio! Mi mancherà il precampionato. Mi mancherà il calcio per la prima volta. Gioco a calcio, che è uno sport competitivo. Non è solo un gioco. Ho gareggiato per tutta la mia vita. Sono un vincitore, non mi piace perdere. Non sono un perdente, mi piace vincere".