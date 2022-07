I due derby di Ramona Marconi: contro la Roma e contro…il Milan

Anche in una pausa professionale rispetto al mondo giornalistico, Ramona ("Non sarò banale: l’aspetto fisico conta e anche tanto in questa epoca fatta di vetrine e palcoscenici"), racconta a Cristina Lucarelli di Frosinonenews.eu quanto gli manchi..."Ormai sto scrivendo molto meno perché mi sto occupando di tutt’altro. Non c’è giorno che non mi manchi scrivere, ma come vi dicevo, non scenderò a compromessi. Attualmente faccio altro, sto anche bene, continuando sporadiche collaborazioni con testate importanti e qualche piacevole ospitata in qualche trasmissione radiofonica che parla della mia Lazio”. A proposito..."Finché ci sarà Lotito, io continuerò a trovarmi squadre che mi stanno simpatiche da “tifare” per la corsa scudetto. Se la mia Lazio non può avere questa ambizione sino a quando ci sarà la tirannia, io continuo a sperare per i fratelli nerazzurri. Dopo la Lazio, sempre forza Inter!”.