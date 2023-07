Ibiza, il Gollo scatenato: il portiere si diverte con El Shaarawy e Verratti

Pierluigi Gollini, il portiere elettrico che scarica a terra tutta l'energia possibile durante le vacanze a Ibiza. Sul Dj-set e con altri grandi protagonisti del calcio italiano ed europeo come lui...

Vacanza sorridente e frizzante alle Baleari per Pierluigi Gollini. Una ne fa e cento ne racconta, su Instagram. Prima ha incontrato per caso, e "paparazzato", Giovanni Simeone, all'Ushuaïa di Ibiza, innovativo hotel-discoteca.

Poi la sera dopo, niente calcio e solo dance per il Gollo: lo conferma il suo video, pubblicato con J Balvin, cantante, e DJ Pope. Ma non era ovviamente ancora finita...

Sono comparsi infatti Stephan El Shaarawy e Marco Verratti. E' quello il momento in cui Gollini ha iniziato il foto-racconto "Ogni estate ha una storia" e citando una canzone di Jake La Furia e Inoki: "Ho fatto un giro per Ibiza ed è cambiato poco. Sono cambiati i giocatori e forse un po' anche il gioco. Ma sti palazzi e ste panchine sono sempre loro. E continuiamo a trasformare l'immondizia in oro".