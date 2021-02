Il bacio sulla neve riscalda il cuore di Kevin Bonifazi e Angela Nasti: tornati insieme!

Scoppia di nuovo l’amore tra Kevin Bonifazi difensore dell’Udinese e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Angela Nasti

Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese, ha approfittato della giornata di riposo dopo il weekend di campionato, per stare con la sua compagna, Angela Nasti. Nulla di eclatante in fondo, ma resta il fatto che la giornata passata sulla neve segna importante svolta nel rapporto tra i due giovani. Tra i due sembra tornato infatti finalmente il sereno, come rileva Clubdoria46.it. In estate infatti il calciatore e l’ex tronista avevano interrotto il loro rapporto. Le foto scattate e poi postate sui social network testimoniano la giornata passata insieme e il ritorno di fiamma.