Il comico errore di Aguero nel non ricordare il nome di Frenkie de Jong

L'attaccante argentino ha condiviso per mesi lo spogliatoio con il centrocampista del Barcellona, ​​ma non è stato in grado di pronunciare il suo nome in una sfida su Twitch.

Uno per uno li ha detti tutti, i nomi di Jack Grealish, Chicharito Hernández, Leandro Paredes, Leroy Sané, Marcos Llorente, Pogba o João Félix, e anche se beccava giocatori come Perisic e Hamsik e ne mancava altri come Serginho invece di Jorginho, è entrato in un ciclo che si è concluso con l'aneddoto di non ricordare un compagno di squadra. L'argentino non è riuscito a fare il nome di Donnarumma, né si è avvicinato a quello di Upamecano, ma dopo il centrale è arrivata l'immagine di Frenkie de Jong. "Ah, facile", ha sbottato il Kun tra una risata e l'altra gettandosi le mani in faccia. Ha persino interrotto il gioco per mostrare il suo imbarazzo per la "presenza" dell'olandese. “Sto molto male... mi sono perso”, ha lamentato un Sergio che ha iniziato ad accumulare poi altri errori con Christensen, Ospina, Sancho (lo ha ribattezzato Saracho) o Andreas Pereira. Così è arrivata la fotografia di Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaccante arrivato al Barcellona nel mercato invernale per alleviare la partenza dello stesso Agüero. Fortunatamente per lui, dopo quasi una dozzina di fallimenti consecutivi sono arrivate le immagini di tre compagni di squadra che è riuscito riusciti a indovinare: Dembélé, Ederson e Dani Alves.