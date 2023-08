Il derby dei tifosi, chi esce prima dallo stadio? Più i tifosi Celtic che i Rangers…

La settimana dell'Old Firm è in pieno svolgimento con i tifosi di entrambe le squadre che stanno già cercando di entrare nel clima derby in vista della partita di domenica.

E anche se è una piccola vittoria per i tifosi del Gers, non avranno molto di cui vantarsi dato che sono arrivati ​​solo una posizione più in basso, all'ottavo posto. Circa il 25% dei tifosi scozzesi ha ammesso di aver abbandonato almeno una partita in corso dall'inizio della scorsa stagione, una percentuale leggermente superiore a quella dei tifosi inglesi. Meno di un intervistato su dieci ritiene che chi esce presto dallo stadio dovrebbe essere deriso, mentre meno di un quarto vede il gesto degli altri tifosi che si dirigono verso le uscite prima del fischio finale come uno spreco di denaro .

Tra i motivi principali per questo tipo di scelta c'è quello di evitare il traffico (35%), cosa su cui molti fan dell'Old Firm saranno probabilmente d'accordo, con oltre 50.000 spettatori alle partite casalinghe. L'8% degli intervistati ha affermato di abbandonare prima della fine perché la loro squadra stava vincendo troppo facilmente. La sconfitta della tua squadra (30%) e la necessità di prendere i mezzi pubblici per tornare a casa (26%), altri due motivi principali per andarsene presto dalla partita. Domenica il derby Rangers-Celtic: i tifosi ospiti non ci saranno, per cui non ci sarà nessun timing da questo punto di vista...