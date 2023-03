Il derby dei vini: Barca Velha per Mou, la Lazio viene da Long John…

Maurizio Sarri ha una predilezione per il rosso, Francesco Totti è esattamente come il buon vino...Hernanes ha anche un wine resort nel Monferrato...

Alla domanda a ChatGPT di scrivere un articolo sul derby Lazio-Roma legandolo al mondo del vino, la risposta poco empatica dell’intelligenza artificiale (“Anvedi questi!”) ha fatto propendere per un ritorno al metodo classico di Champions Wine. Non inteso come tecnica per la produzione di spumanti, ma nel senso di intelligenza umana (almeno si spera) che prova a raccontare una partita suggerendo qualche buona bottiglia di vino per accompagnare la serata calcistica.

Il derby della Capitale e il vino

Assodato così che ChatGPT forse preferisce la birra, ammettiamo che rispetto ad altri derby – per esempio quello di Torino – la sfida tra Lazio e Roma offre spunti meno roboanti per gli appassionati di enologia, come annota Adnkronos.com. Attenzione però, perché anche nel Lazio ci sono tante ottime cantine e territori con una storia che può competere con regioni ben più blasonate. Dal punto di vista calcistico, invece, quello tra Lazio e Roma è uno dei derby più colorati, accesi e attesi al mondo. Le due squadre non avranno vinto molti scudetti, ma ci hanno regalato sfide, giocatori e personaggi indimenticabili.

E allora parliamo proprio di calciatori e allenatori delle due sponde del Tevere che, in qualche modo, hanno a che fare col vino. Nel mondo del calcio ormai sono tantissimi i calciatori, alcuni ancora in attività, che hanno “diversificato” optando per la produzione di vino. Anche restringendo il campo solamente a quelli di Roma e Lazio, l’elenco è lungo e non certamente banale, come conferma riga per riga Vendemmie.com.