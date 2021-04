Il derby della torta, United e City nello stesso dolce: accade in Botswana…

Una rivalità storica condensata in una torta colorata...

L'Africa ha voglia di calcio e passione per il calcio. Lo si può constatare facilmente sui social. Il calcio inglese è seguitissimo. Lo si può evincere anche dal profilo Twitter Setswana Cuisine Champ...

Visto che in famiglia si tifa sia per il Manchester United che per il Manchester City, eccoli riuniti i due club rivali nella stessa torta. Si tratta del regalo di compleanno di un tifoso africano alla propria moglie che compie 40 anni...