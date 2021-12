Il derby delle mogli: la Roccuzzo vs Pilar Rubio, come quando Messi e Sergio Ramos…

Le due influencer si sfidano a colpi di glamour e raffinatezza con le loro fotografie sui loro account Instagram

C'era una volta la rivalità di campo nel Clasico fra Leo Messi e Sergio Ramos. Adesso che i due big sono compagni di squadra a Parigi, ci pensano le rispettive compagne a creare la rivalità social. Antonella Roccuzzo e Pilar Rubio pubblicano di continuo foto parigine e hanno scatenato l'invidia di tutte le celebrità. Hanno toni e approcci diversi, più da focolare l'argentina, più sensuale la spagnola. La moglie di Leo Messi tramite il suo profilo Instagram ufficiale ha manifestato il desiderio di stare con la sua famiglia per trascorrere il Natale. Queste le sue parole: "Contare i giorni per festeggiare il Natale con la famiglia".

Da parte sua, Pilar Rubio ha posato più sexy che mai. Tutto Instagram sta mettendo like all'impazzata. La conduttrice tv e moglie di Sergio Ramos mostra il suo corpo per deliziare i suoi fan. La nuova avventura parigina rappresenta un cambiamento radicale in termini di abitudini per entrambe, che continuano a trasudare classe e glamour ovunque vadano. La capitale parigina si è guadagnata due stelle da seguire.