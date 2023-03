Il derby di Belgrado su Netflix, cinque puntate: le telecamere sono arrivate ovunque…

L'eterno derby di Belgrado è uno dei derby più feroci d'Europa. Molti lo considerano uno dei derby calcistici più emozionanti del mondo. Crvena Zvezda e Partizan sono vecchie rivali e allo stesso tempo le dominatrici del calcio serbo, che hanno gareggiato anche di recente, ma in un derby che non ha deciso nulla.

La Stella Rossa è sulla strada per un nuovo titolo nazionale, il Partizan non può raggiungerla

È stata presa la decisione che Netflix offrirà ai suoi telespettatori anche l'eterno derby di Belgrado. Non si sa ancora quale sarà il contenuto effettivo del film, che è stato girato su Netflix, ma le telecamere hanno avuto accesso a ciò che il pubblico di solito non vede. Secondo alcune informazioni, dovrebbe essere una serie in cinque puntate, ma non è noto se il focus sarà principalmente sulla Stella Rossa o su entrambi i club.