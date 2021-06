Il derby di casa Bazzani: Alessia Merz, addio a Striscia ma mai alla Juventus…

Alessia Merz è stata una showgirl e presentatrice molto famosa, in modo particolare negli anni Novanta.

Alessia Merz è stata una grande stella dello star system della tv italiana di qualche tempo fa. Oggi fa la mamma e non se ne pente affatto. Anzi, è felice di come crescono i suoi figli e di continuare a vivere il mondo del calcio in famiglia. Suo marito, ex Lazio, ex Perugia, ex Nazionale, Fabio Bazzani tifa Fortitudo Bologna nel basket e Milano nel calcio. E lei, Alessia, è fieramente juventina. Ad ogni Milan-Juve o Juve-Milan, guardano le partite su piani e in locali diversi della loro casa...