Il derby di Giorgia: lei Lazio e il figlio Roma, “Ma ridiamo per le stesse cose…”

I gusti calcistici sono diversi ma conta relativamente...

Giorgia, la voce che piace al pubblico di tutte le età, tifa Lazio come a tutti noto. In famiglia però ha dei "rivali" giallorossi. È il caso del figlio che, al contrario della mamma, sostiene la Roma.

La grande artista, come ricorda LaLaziosiamonoit.it, ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in compagnia del figlio, rigorosamente con la casacca giallorossa addosso. Poi la didascalia che, oltre a ricordare la festa della mamma, ironizza sulle diverse fedi calcistiche: "Ridere per le stesse cose pure se tifiamo squadre diverse".