Il derby di Manuela e Mihaela: “Anche l’anno scorso Milan a -7 dall’Inter ma poi…”

Giovane influencer di origine sarda, Manuela Sulis sogna il mondo della moda con "una linea di abiti e di accessori per far sentire le donne uniche". Mihaela Bodnar, modella nata e in Romania, ha firmato con la Fashion Model Management di Milano

Loro sono Manuela Sulis e Mihaela Bodnar, grandi amiche che condividono la passione e l’amore per il Milan. Manuela, giovane ed intraprendente influencer, dopo gli studi in marketing e comunicazione prima in Emilia e poi in Sardegna, si è posta l’obiettivo di entrare nel mondo della moda dalla porta principale. Il suo sogno? “Uno stile di abiti e di accessori per far sentire le donne uniche”. L’amicizia con Mihaela Bodnar, modella nata e cresciuta in Romania (ha firmato un contratto con l’agenzia più importante di Milano, la Fashion Model Management), è nata durante una vacanza con amici in comune.

Caratteri simili, Manuela e Mihaela hanno affinato il loro rapporto fino a diventare grandi amiche

Recentemente hanno trascorso il Capodanno insieme in vacanza a Dubai. Uno dei tanti punti in comune tra loro due è la fede per il Milan. “Ci troviamo spesso a guardare o a commentare le partite insieme”, ci rivela Mihaela. “Abbiamo festeggiato insieme lo scudetto l’anno scorso. Un momento bellissimo, era molto importante tornare alla vittoria”, sottolinea Manuela che aggiunge: “Il Milan è sempre stata la squadra del cuore fin da piccola. La domenica era sacra, con tutta la famiglia riunita per vedere la partita. Il mio idolo era Gattuso”.

Mihaela è diventata subito tifosa rossonera appena arrivata in Italia grazie ad un’amica di vecchia data: “È stata lei che mi ha fatto conoscere tutta la storia di questo club. E così anche io sono diventata una tifosa del Milan”. Il pareggio-beffa con la Roma a San Siro ha lasciato un bel po’ di amarezza nell’ambiente rossonero, ma Manuela e Mihaela guardano con fiducia alle prossime partite: “Il pareggio con la Roma fa male per come si era messa la partita (in vantaggio di due gol all’87’). Non dobbiamo scoraggiarci però. Anche l’anno scorso eravamo a -7 dall’Inter e sappiamo tutti come è andata a finire…”, puntualizza Manuela. Le fa eco Mihaela: “Meritavamo di vincere contro la Roma ma il calcio è fatto anche di questo. Nessuno ci ha creduto l’anno scorso e siamo diventati campioni d’Italia. La squadra sta dimostrando grande grinta e voglia di vincere. Sono fiduciosa in vista dei prossimi impegni”. Dopo la gara in Coppa Italia contro il Torino, il Milan andrà a Lecce in campionato e poi sarà la volta del derby contro l’Inter in finale di Supercoppa a Riyadh il 18 gennaio: “Siamo fiduciose, certe partite non le sbagliamo!”. Manuela e Mihaela hanno già messo le cose in chiaro…