Il fiume, la neve, le rocce vulcaniche: tramonto mozzafiato sullo stadio scozzese di Dumbarton

C'è uno stadio scozzese completamente innevato. A Dumbarton un vero e proprio stadio-cartolina, con una montagnetta e l'acqua del fiume...è Dumbarton!

Dumbarton è una città dell'area amministrativa scozzese del Dunbartonshire Occidentale, nel Regno Unito, situata nei pressi della confluenza del fiume Leven nel Clyde. La sua squadra gioca in Scottish League One e il suo stadio, il Dumbarton Football Stadium, in inverno all'ora del tramonto, regala un panorama da Champions League!