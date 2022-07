Il grande derby dei blog sportivi: chi salirà sul trono?

E’ partita il 10 gennaio scorso la competizione tra i blog sportivi italiani. Più di 700 i blogger sportivi che si sfideranno per il titolo di Blog dell’anno 2022, selezionati tra i più amati e letti nel mondo dell’informazione sportiva.

Redazione DDD

Quella dell’annata 2022 sarà la sesta edizione dell’iniziativa organizzata da Superscommesse (primo comparatore in Italia per quote di scommesse sportive) che come da tradizione coinvolgerà migliaia di lettori italiani. Saranno proprio gli utenti web a votare ed eleggere il miglior blog dell’anno tra quelli in gara. Per dare la propria preferenza si può visitare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://www.superscommesse.it/blog_anno/

Completezza dell’informazione, aggiornamenti puntuali e qualità dei contenuti saranno gli elementi fondamentali intorno ai quali i blogger italiani si daranno battaglia, senza esclusione di colpi. Nella scorsa edizione ad aggiudicarsi il primo premio è stato il Blog di Daniele Bartocci, seguito da Nati Sportivi e In2thewhite. Per ogni categoria in gara (dal calcio al volley) verrà eletto un vincitore, mentre la classifica generale decreterà il miglior blog dell’anno 2022. Chi salirà sul trono del Re?

L’ultima edizione di Blog dell’anno è stata vinta dal giornalista e blogger Daniele Bartocci, ideatore nel 2013 di un proprio blog (con varie idee e spunti di riflessione sul panorama sportivo) e già vincitore di vari premi come il Premio Giovanni Arpino di Torino, il Myllennium Award 2019 e 2020 a Villa Medici a Roma e il premio di giovane giornalista assegnato durante la cerimonia del Premio Renato Cesarini 2020. Nati Sportivi, il blog del professionista romano di sport marketing Matteo Schiavone già vincitore dell’edizione 2019 di Blog dell’anno, si era aggiudicato il secondo posto della classifica generale 2020. Il suo blog nasce dalla voglia di condividere il proprio modo d guardare in faccia allo sport, tramite approfondimenti, analisi e commenti mirati, in quella che per il giovane blogger romano classe ’89 Matteo Schiavone è una vera e propria ragione di vita.

Chiuse la Top 3 il blog In2TheWhite dell’emiliana Barbara “Babi” Milani. Fino al 2001 Milani è stata atleta a livello nazionale: nel 1993 ha, infatti, partecipato al suo primo slalom in Coppa del Mondo a Santa Caterina e per i successivi 8 anni ha affrontato oltre cinquanta gare contro le migliori atlete internazionali. Bartocci, Schiavone e Milano sono entrati dunque nello speciale albo d’oro Top3 del premio Blog dell’Anno 2020, vinto in assoluto nel 2015 da Cricket Italia, nel 2016 dal blogger pontino Cristian Vitali (regista Calciobidone), nel 2017 da Passione Premier e nel 2019 dal blogger romano Matteo Schiavone. Negli anni la consegna del trofeo di Blog dell’Anno si è svolta all’interno di interessanti tavole rotonde alle quali hanno partecipato giornalisti come Xavier Jacobelli(direttore Tuttosport) e Ugo Russo(storica voce Rai di “Tutto il calcio minuto per minuto”).