Il Mondiale sorride: torna il derby delle Isole Vergini

Benvenuti al primo duello tra le Isole Vergini americane e le Isole Vergini britanniche dopo 13 anni di attesa. Per trovare il precedente più recente bisogna attivare la macchina del tempo, quando era in gioco il biglietto per il Mondiale del 2014 in Brasile.

Gli arcipelaghi scoperti da Cristoforo Colombo nella sua leggendaria incursione nei mari hanno visto la vittoria della parte nordamericana. Nel Regno Unito la sconfitta ha fatto molto male. La gara di andata si era risolta con una vittoria per 1-2 per le Isole Verrini a stelle e strisce e, per la gara di ritorno, c'era speranza tra i rivali in una rimonta fuori casa per prendersi una rivincita. Niente di tutto questo, netto 2-0 ai danni delle Isole Vergini britanniche.