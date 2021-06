Il nuovo derby di Paola Ferrari: non con Diletta, ma con Sharon Stone…!

Europeo caliente, Paola Ferrari hot sulle reti Rai

Paola Ferrari, storica conduttrice Rai, è stata chiamata in causa dalla pagina Instagram Dagocafonal, con un video diventato immediatamente virale. Paola Ferrari, mentre accavallava le gambe, è stata la protagonista di un incidente bollente che ai telespettatori ha ricordato la famosa scena del film Basic Instinct con protagonista Sharon Stone. Una nuova pietra di paragone per Paola, che spesso punzecchia Diletta Leotta. Dal canto suo, Super Paola è tornata in seguito sul video in cui accavalla le gambe a favore di telecamera: "Sharon Stone? Ma no, un gesto involontario, e non ho la farfallina come Belen".