Il Salisburgo dopo l’1-1 contro il Chelsea: “Preso un punto contro Potter, nemmeno Voldemort…”

Evidentemente il Chelsea non ha ancora potuto godere della “magia” del suo nuovo condottiero in panchina, Graham Potter. E’ ancora presto, certo, per vedere una squadra sicura di sé e capace di portare sul campo le idee tattiche e i metodi innovativi dell’ex guida del Brighton.

Il pari interno (1-1) contro il Salisburgo all’esordio in panchina di Potter nella seconda giornata di Champions League non può essere considerato un autentico passo falso, ma è chiaro che il 47enne tecnico di Solihull dovrà essere bravo a dare quel “tocco magico” all’interno ambiente Chelsea. Intanto, dalla sfida dello Stamford Bridge è uscito sorridente e ben contento il Salisburgo del 34enne Matthias Jaissle, imbattuto in Champions dopo l’1-1 ottenuto alla prima giornata contro il Milan. Gli austriaci, attraverso un post pubblicato su Twitter dall’account del club in lingua inglese, ha festeggiato a suo modo il risultato ottenuto contro il Chelsea di Potter: “Siamo riusciti ad ottenere ciò di cui non è stato capace Voldemort: portare a casa un risultato contro Potter”. Non è stata una “Avada Kedavra” o “Anatema che uccide”, per carità, ma un incantesimo di disarmo “Expelliarmus” quello sì.