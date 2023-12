Il triangolo delle bestie nere, fra il derby di Milano e il Bologna…

Gli ultimi risultati, ma anche le tendenze dell'anno senza dimenticare quelle storiche...i meme social sono onnivori...

Domenico La Marca

I meme dei social sanno essere, nelle loro sintesi, impietosi come pochi. Ed è accaduto anche alla vigilia della nuova giornata di partite in Serie A, dopo quanto accaduto in coppa Italia.

Il Bologna per l'Inter come la stessa Inter per il Milan e non solo...

In un colpo solo, il meme di Pastorizia Football Club è tornato sulle sconfitte dei nerazzurri contro il Bologna nella volata Scudetto 2022 e più di recente in coppa Italia, tenendo anche conto del pareggio delle prime giornate di campionato a San Siro.

Un pò meno di quanto accaduto al Milan con i cinque derby cinque persi nel 2023. Ma non c'è meme che si rispetti che non comprenda anche la Juve, ricordando, anche in questo caso scherzosamente, il rapporto dei bianconeri con la Champions League...

