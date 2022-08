Il West Ham minaccia una causa contro il London Stadium: “La birra costa troppo”

Chi non ha mai visto un hooligan con un bicchiere in mano?

La proprietà del West Ham, però, si è trovata in difficoltà nei confronti dei propri sostenitori che sono costretti a pagare ben 8 sterline per una chiara.

La società britannica ha - così - minacciato i proprietari del London Stadium di far partire una causa se non viene abbassato almeno a 6.5 sterline a bicchiere (così come negli altri impianti delle compagini della Premier League). I tifosi - ovviamente - sono in visibilio sui social e sono tutti con la società dei martelli.