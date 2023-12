Ilary Blasi, aperitivo in dolce compagnia: cosa bolle in pentola?

La conduttrice sembra avere in serbo un progetto per ora top secret, con un compagno di avventura davvero speciale.

di Ilaria Macchi -

Ilary Blasi ormai da qualche tempo sembra davvero rinata. La fase di amarezza vissuta poco prima di chiudere il matrimonio con Francesco Totti sembra essere ormai un ricordo, grazie anche alla vicinanza del suo nuovo compagno, Bastian Muller, a cui è legata da più di un anno. Anzi, ora che lei ha fatto sapere la sua versione dei fatti sulla fine del rapporto con l’ex calciatore, anche molte delle persone che non lo avevano fatto si sono schierate dalla sua parte. In attesa di rivederla in Tv (Canale 5 punta ancora su di lei per “L’Isola dei famosi”), lei non sta con le mani in mano. La conduttrice sembra avere in serbo un progetto davvero interessante, che potrebbe regalarle non poche soddisfazioni.

Ilary e l’aperitivo del mistero — In questi mesi Ilary Blasi ha dimostrato di saper stupire il pubblico, come quando è stata sorpresa per la prima volta con Bastian, in un momento in cui molti pensavano fosse ancora sofferente per la fine del suo matrimonio. Ora invece il mistero aleggia in merito a quanto pubblicato su Instagram da Netflix, la piattaforma con cui ha realizzato il suo docu-film.

Qui la vediamo in dolce compagnia, ma non di uno qualsiasi, bensì di Pedro Alonso, meglio conosciuto come Berlino, uno dei protagonisti della famosissima serie “La casa di carta”. I due erano a Roma, intenti a sorseggiare uno spritz, ma non per un appuntamento romantico.

Qualcosa di interessante sembra davvero bollire in pentola, come emerge dal messaggio finale: “Cosa ci fanno Pedro Alonso e Ilary Blasi insieme?”. Qualcuno ha ironizzato sull’accaduto con una frase che non fa che rendere la curiosità ancora più forte, ovvero “Dal caffè allo spritz”. Il riferimento è evidentemente al caffè che lei avrebbe preso con un ragazzo quando era ancora sposata come lei stessa confessato, che aveva però fatto andare su tutte le furie Totti, convinto in quel frangente di avere subito un tradimento. Questa volta l’incontro potrebbe avere ben altro sapore, non resta che attendere e il mistero sarà svelato.

