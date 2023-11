Ilary Blasi pronta per il ritorno in Tv: ecco dove la rivedremo…

L’occasione per rivedere la conduttrice sul piccolo schermo non tarderà ad arrivare: in arrivo per lei un ruolo che conosce bene

di Ilaria Macchi -

Il pubblico ha avuto modo di rivedere Ilary Blasi in Tv nel docu-film “Unica”, realizzato per Netflix per spiegare come sia cambiata la sua vita negli ultimi mesi e quali siano le motivazioni che hanno portato all’addio con Francesco Totti. Ben presto però potremmo rivederla sul piccolo schermo in un ruolo di primo piano e a lei decisamente più congeniale. A svelarlo è stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che ha deciso di puntare ancora su di lei.

Il nuovo ruolo in Tv di Ilary Blasi

Al momento Ilary Blasi risulta essere senza contratto, ma come lei stessa ha spiegato tempo fa si tratta di una situazione che si era verificata anche in passato, in attesa di tornare in onda in primavera. Ed è quello che dovrebbe accadere anche quest’anno: i rapporti tra lei e Mediaset sono tutt’altro che chiusi, nonostante l’azienda abbia deciso di mettere in atto una svolta ad alcuni dei suoi programmi. Nei primi mesi del 2024, infatti, è prevista una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, format a cui lei è legata e che dovrebbe tornare a condurre.

A sciogliere le riserve ci ha pensato proprio il dirigente, che ha con lei un rapporto di grande stima professionale: “L'Isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile – ha detto in un incontro con la stampa -. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo”.

Almeno per ora non c’è ancora niente di definito, ma le condizioni per far sì che questo possa accadere sembrano esserci tutte: “Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”.

Berlusconi è stato interpellato anche sulla visione di “Unica”, cosa che a lui sembra non interessare, pur mostrando sostegno nei suoi confronti, forte anche dell’amicizia che lega la showgirl alla compagna Silvia Toffanin: “No. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".

