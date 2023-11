Ilary Blasi si racconta su Netflix: l’attesa di Chanel sui social…

Dal 24 novembre sarà disponibile sulla piattaforma in streaming “Unica”, il docu-film con cui la conduttrice racconta la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti

di Ilaria Macchi -

Il conto alla rovescia è iniziato. A partire dal 24 novembre sarà disponibile su Netflix “Unica”, il docu-film di Ilary Blasi, in cui lei racconta per la prima volta quali siano le motivazioni che hanno portato alla fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti. L’attesa è già fortissima, alimentata ancora di più da quello che abbiamo potuto intravedere nel trailer.

Qui lei fa riferimento al mese di gennaio, evidentemente quello del 2022, quando avevano iniziato a circolare le prime voci di crisi tra i due, ma che entrambi avevano prontamente smentito. Forse però, alla luce dei fatti, quelle erano solo parole di circostanza per tutelare i loro figli, in attesa di prendere una decisione definitiva. “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto inizio a notare un marito diverso. Da lì… un disastro”. Il riferimento potrebbe essere stato alla reazione avuta dal “Pupone” alla volontà di lei di chiarire in seguito alla diffusione delle prime immagini che lo vedevano in compagnia di Noemi Bocchi, ancora oggi la sua compagna.

Ma cosa ne pensano i figli? — I due figli più grandi di Ilary e Francesco, Cristian e Chanel, usano certamente i social come molti loro coetanei, anche se è soprattutto la ragazza, oggi 16enne, quella che ama apparire maggiormente, anche in compagnia del fidanzato, Cristian Babalus. Entrambi però non hanno mai parlato di come abbiano preso la separazione tra i loro genitori, pur avendo rapporti con i loro nuovi compagni, Noemi Bocchi e Bastian Muller. L’idea che si parli della loro famiglia in un docu-film potrebbe non piacere a tutti, soprattutto perché questo potrebbe scatenare commenti non così benevoli, ma il pensiero della secondogenita dell’ormai ex coppia sembra essere diverso.

Anche lei, infatti, sembra essere in fermento all’idea di vedere cosa abbia raccontato la mamma, forse perché la diretta interessata non ha voluto fare alcun accenno ai suoi ragazzi. Chanel Totti ha così pubblicato una Instagram Story in cui si vede la locandina del docu-film, accompagnata dalla scritta “Prossimamente”, segno evidente della sua curiosità. Non è escluso che, a visione ormai completata, possa arrivare da parte sua anche una sua reale reazione.

La conduttrice, intanto, assisterà a questo a distanza. Al momento, infatti, ha preso l’ennesimo aereo e si trova a New York insieme al fidanzato per festeggiare una ricorrenza importante da quanto si deduce dalle foto che lei ha pubblicato: sembra infatti sia trascorso un anno dall’inizio della loro relazione.

