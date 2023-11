Lazio, ladri a casa Zaccagni: arriva lo sfogo social della moglie Chiara Nasti

Sulla base dei primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il bottino sarebbe di circa 70 mila euro. L’influencer non ha voluto restare in silenzio

Subire un furto non piace a nessuno, anzi può portare non solo ad avere un danno economico ma anche a provare timore a stare tra quelle mura che dovrebbero darci sicurezza. I calciatori non fanno ovviamente eccezione, può essere quindi più che normale sentirsi poco tutelato, come invece dovrebbe avvenire sempre.

E’ quello che è accaduto a Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: i ladri sono infatti riusciti a “far visita” alla loro abitazione romana, dove sono riusciti a racimolare un bottino pari a ben 70 mila euro tra contanti, oggetti di valore e gioielli.

La rabbia dell’influencer

Zaccagni e la Nasti hanno scoperto l’accaduto una volta arrivati a casa nella serata di martedì 21 novembre intorno alle ore 20. I malviventi non si sono fatti scrupoli e hanno messo a soqquadro l’abitazione, situata in zona Camilluccia, in cerca della cassaforte, che non è stata però trovata sulla base di quanto emerso. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo sul posto, come previsto in questi casi, rinvenendo però solo una finestra forzata al primo piano, utilizzata con ogni probabilità dai malviventi per accedere all’interno.

La 26enne, sempre attivissima sui social, si è sfogata con i suoi follower, ringraziando chi si è preoccupato per loro, in modo particolare per il loro bambino Thiago, che ha compiuto da poco un anno. Nascondere la rabbia non è stato semplice, soprattutto perché non si tratta del primo furto commesso ai loro danni. "Grazie per i messaggi – ha scritto sul proprio profilo Instagram - Io, Thiago e Mattia stiamo bene, per il resto si occuperà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che sono stata già rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell'abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno".

