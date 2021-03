Ilary e Gazza: al via sull’Isola dei Famosi il nuovo derby di Roma

Laziali e romanisti, un occhio all'Isola dei Famosi non possono non buttarcelo...

Paul Gazza Gascoigne ha iniziato la sua avventura sull'Isola dei Famosi, accompagnato dall'incitamento dei tifosi laziali che gli hanno rivolto non tanti in bocca al lupo (sa di romanista...) ma in becco all'Aquila, simbolo biancoceleste. Anche su Canale 5 è inevitabilmente derby, visto che conduce Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti. Il Pupone ha esordito nella Roma proprio nel periodo finale della militanza del campione inglese in maglia biancoceleste.