In Bosnia il Partizan sta al confine: le panchine del suo stadio si trovano in Croazia…

La regione bosniaca dentro la quale si trova il piccolo stadio è quella della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia. Del resto il nome del club ricorda il celebre Partizan di Belgrado…

Questa storia incredibile riguarda la squadra di calcio del Partizan di Kostajnica, che si trova nella parte nord-occidentale della Bosnia. Si tratta di una piccola squadra della Lega Regionale il cui campo si trova per tre quarti in Bosnia-Erzegovina e per il restante quarto in Croazia. La Croazia fa parte dell’Unione Europea mentre la Bosnia cura da tempo il suo processo di adesione all'UE che non è ancora stato ultimato. La panchine si trovano in Croazia, motivo per il quale chi attende di entrare sul terreno di gioco osserva di fatto il match dall’Unione Europea.