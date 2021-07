Inter, tifosi infuriati sui social per la pubblicità di Dazn

Lo scudetto, nella pubblicità della Serie A 2021-2022, è sulla maglia della Juve

Manca un mese all'inizio del campionato di Serie A ma sotto l'ombrellone c'è spazio per le polemiche calcistiche. 'Colpa' di Dazn -si fa per dire- a causa di un'immagine che compare sui cartelloni pubblicitari e sul sito della piattaforma, che trasmetterà 7 gare di ogni giornata del torneo in esclusiva per chi sottoscrive l'abbonamento. Lo scrive l'agenzia di stampa Adnkronos. Qual è lo scandalo? Sulla maglia della Juventus, e in particolare su quella di Federico Chiesa, c'è ancora lo scudetto. Che, invece, manca sulla casacca dell'Inter indossata da Romelu Lukaku. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora