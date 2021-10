“Io difendo Melissa”: Paola Ferrari salva la Satta “Non si atteggia a giornalista senza esserlo…”

Paola Ferrari: "Difesi Melissa anche da Sinisa, lei non va a inventarsi i flirt..."

Paola Ferrari è scesa nei dettagli: “La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente. È erbaccia televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare. A difesa di Melissa, va detto che, a differenza di qualcun’altra, che da brava donna di spettacolo si inventa pure i flirt, lei non si finge giornalista, non si atteggia a inviata, non pone domande, non fa interviste. Insomma, la Satta la salvo. Quel modo di fare tv, che per fortuna non appartiene assolutamente alla Rai, proprio no”. Che si tratti dell'ennesima frecciatina alla “rivale” Diletta Leotta? Forse, ma non solo...