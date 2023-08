Ironia Malaga: nessun acquisto, i tifosi accolgono turisti in aeroporto come fossero nuovi giocatori

Il Malaga è stato il fanalino di coda della passata stagione, l’ultimo posto e la conseguente retrocessione hanno fatto piombare nell’oblio il club andaluso, che anche sul fronte calciomercato non è riuscito a dire la sua.

La dirigenza del Malaga non ha investito nella sessione estiva di mercato affidandosi ai famosi parametri zero, ingaggiando quindi calciatori svincolati come Monte, Sangalli, Herrero, Victor Garcia, Dioni, Juan Hernandez e Dani Sanchez.