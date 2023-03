ITALIANS – Il quasi gol del Tanque Denis e il caso Telethon di Pinilla in Cile…

Italians a forti tinte nerazzurre. Quattro vecchie conoscenze della Dea bergamasca oggi coltivano hobby e passioni, pur non abbandonando mai definitivamente il calcio e lo sport.

Bandiera della Bergamo calcistica, oggi German Denis, in arte El Tanque, non ha intenzione di lasciare il campo. Dopo l’Atalanta, una girandola di avventure in Sudamerica tra Argentina e Perù, fino al ritorno in Italia alla Reggina. Oggi German Denis gioca in Serie D (girone B), e lo fa proprio vicino alla sua famiglia adottiva.

A Telgate infatti, il Real Calepina fa affidamento al bomber argentino. All’età di 41 anni, German Denis ha spaventato il Lumezzane con una grande occasione nel primo tempo, ma alla fine la sua squadra batte comunque i bresciani 1-0 grazie ad un gol di testa di Antonelli.

Maxi Moralez questa sera in campo...

Talento cristallino e protagonista della Dea dal 2011 al 2016, oggi, è tornato a casa. Dopo 7 anni di MLS tra le fila dei New York City dove ha giocato assieme a Andrea Pirlo e David Villa, proprio ad inizio anno ha deciso di tornare in Argentina e vestire la albiceleste del Racing. Proprio con il club di Avellaneda il 20 gennaio ha vinto la supercoppa argentina battendo il Boca Juniors. Oggi la sua squadra ha bisogno anche di lui per risalire la classifica nel match contro il Godoy Cruz.

Mauricio Pinilla fa lo speaker e polemizza su Telethon

O Pinigol, che dir si voglia è stato un globe-trotter della serie A. Oltre all’Atalanta infatti, Pinigol ha giocato in Italia per il Chievo, il Grosseto, il Palermo, il Cagliari, ed il Genoa, prima di tornare nuovamente in Cile, suo paese di nascita. Dopo aver tappezzato di gol in rovesciata tutta la sua carriera, oggi Pinilla divide le sue occupazione tra il suo brand di abbigliamento ‘FIGO’ e il lavoro di presentatore e opinionista sportivo per Deportes en Agricultura e ESPN chile. È anche speaker radiofonico per Radioagricultura. In questa veste ha attaccato Daniel Fuenzalida, ex giocatore dell'Universidad de Chile, per aver dato troppo risalto alla sua partecipazione a Telethon.

Nick piede caldo Amoruso a tutto Padel...

Amoruso è stato un recordman per definizione. Ha vestito la maglia di 13 club in Serie A, segnando con 12 di esse. (Solo con la maglia del Siena non ha mai segnato). Oltre a ciò, con 113 reti è l’attaccante italiano che ha realizzato più gol tra quelli che non hanno mai indossato la casacca azzurra della nazionale. Dopo aver chiuso la carriera all’Atalanta, Amoruso ha intrapreso la carriera manageriale in veste di direttore sportivo. Prima l’esperienza nel settore giovanile della Reggina, poi quella in Sicilia come direttore sportivo del Palermo. Oltre al calcio però, un altro sport affascina non poco Nicola, il Padel. È infatti co-fondatore del Padel club di Tolcinasco, un centro sportivo all’avanguardia in provincia di Milano. Tra gli ex giocatori, che hanno fatto del padel il loro “secondo futuro”sportivo, di sicuro Amoruso è uno dei più attivi. Assieme ad Albertini, Vieri, Di Biagio e tanti altri ex calciatori, ha portato al padel una ventata di freschezza. Basta vedere il suo profilo Instagram!