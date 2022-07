La China Suarez in video clip, torna sul Wandagate: testi forti e ospiti famosi

La China Suarez lo canta chiaramente: "Mi hanno fatto male..."

Redazione DDD

"L'ho scritto nel bel mezzo di un attacco, stavo passando una brutta giornata perché non so cosa stessero dicendo, non ricordo, ero triste ed è lì che è nata questa canzone", ha detto China Suárez su come ha composto la canzone "Quello che dicono di me", il suo nuovo tema il cui videoclip è stato presentato giovedì sera su Star +. Basta ascoltare il testo per fare un parallelo con tutto quello che è successo l'anno scorso dopo il Wandagate, quando è venuto alla luce che aveva incontrato Mauro Icardi a Parigi.

La China Suarez e quella voglia di scappare...

“La mia è roba mia, la tua è fantasia, a volte non so cosa fare quando vogliono entrare, il mio letto è vuoto. La mia famiglia mi chiama, leggono i telegiornali, non sanno che altro dire, dietro un falso profilo si nascondono ogni giorno. Mi riempiono di spine, a volte ho voglia di scappare, di dimenticare tutto", ha iniziato a cantare.

Poi, il ritornello rifletteva quello che sicuramente ha provato quando gli haters l'hanno attaccata nelle reti e ne hanno parlato ovunque: "Fa male che non pensino che dietro tutto questo qualcuno sanguini a terra, a terra. Se mi colpiscono molto più di loro, qualcosa si sgretola per terra, per terra, per terra”.