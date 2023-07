La figlia di Guardiola incanta al ristorante. Sui social: “Pep sa davvero come fare cose belle”

Seguitissima sui social, oltre 700 mila follower su Instagram, Maria, la figlia di Guardiola, ha incantato i suoi fan con alcuni scatti da stropicciarsi gli occhi. L'occasione una cena in un ristorante della località costiera di Cesme in Turchia...

Il padre incanta in campo guidando dalla panchina il Manchester City fresco di Treble, la figlia fa impazzire i fan sui social. Maria, primogenita di Pep Guardiola e Cristina Serra (Màrius e Valentina gli altri due figli della coppia), ha letteralmente infiammato il web con il suo ultimo outfit in un ristorante in Turchia.