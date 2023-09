La lazialissima Manila Nazzaro allo Stadium: con suo figlio in maglia bianconera…

Il calcio e la passione per lo sport sul profilo Instagram da quasi 500mila followers della ex di Lorenzo Amoruso.

Così Manila sui social: "Non è stata esattamente la partita che sognavamo ma averti regalato la giornata che hai sempre sognato non ha avuto prezzo. E vederti così emozionato e felice ci ha fatto dimenticare i 1600 km percorsi in 36 ore. Grazie al mio amore che ha reso possibile tutto questo. Ps… cosa non si fa per i figli! Ps 2.0 sempre Forza Lazio!“