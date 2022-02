La Liga apre ai Fantallenatori il derby di Siviglia: protagonisti i 2 vincitori del concorso

Sorare, il fantacalcio digitale, per l'avvio della partnership con la Liga ha deciso di offrire ai tifosi di Siviglia un'esperienza unica per il Gran Derbi tra Betis e Sevilla.

La passione e l'emozione che si respira guardando una gara di calcio dal vivo è unica. A maggior ragione se la gara è il derby di una città che vive di calcio come la capitale andalusa, El Gran Derbi. Proprio per questi motivi Sorare, per la prima iniziativa della partnership siglata con la Liga, ha deciso di offrire ai tifosi il derby di Siviglia a 360 gradi, non solo seduti al proprio posto a incitare il proprio club: il 27 febbraio due fortunati vincitori e i loro ospiti potranno soggiornare a Siviglia e “vivere” la gara più attesa dell’anno.