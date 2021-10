La mascotte si gira dall’altra parte: si copre gli occhi per non vedere la manita firmata Bayern

Il Bayern ha segnato cinque gol al Bayer Leverkusen e nemmeno la mascotte della squadra di casa poteva crederci. Le telecamere di "BeIN Sports" hanno ripreso Brian mentre si stropicciava gli occhi mentre arrivavano gol in serie contro il suo club

Julian Nagelsmann non ha pietà. Non c'è squadra che possa resistergli e l'ultimo a subire una sconfitta per mano del Bayern è stato il Bayer Leverkusen. Lewandowski ha fatto il primo gol subito al terzo, senza dare il tempo al rivale di sistemarsi in campo. Gli altri quattro gol sono caduti sul Bayer Leverkusen in appena otto minuti, tra il 30' e il 38'.