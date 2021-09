La moglie di Gabi Milito e cognata di Diego spopola: nuovo talento del Masterchef argentino…

Sorpresa assoluta sugli schermi argentini...

E' iniziata questo lunedì una nuova edizione del Masterchef argentino, il reality di cucina Bake Off Argentina 2021, un concorso che va in onda su Telefé e occupa il posto lasciato da La Voz Argentina. Alla sua prima puntata non è passata inosservata la presenza di Silvina Santarelli, moglie di Gabriel Milito, difensore del Barcellona per 4 anni, dal 2007 al 2011.

Sui social è subito diventata virale la nuovissima partecipante di Bake Off, che nella presentazione ha raccontato di essere una contabile, sebbene attualmente si dedichi esclusivamente alla cura della sua casa e alla crescita dei suoi figli. Silvina ha mostrato anche il suo talento per la pasticceria realizzando una torta di pasta frolla al cacao sucré con dulce de leche e una mousse al cioccolato decorata con panna montata, diventata una delle preferite dalla giuria. Grazie a ciò, la moglie dell'ex difensore dell'Independiente e del Barcellona, ​​tra gli altri, ha ricevuto elogi. "Quanto sei stata fortunata a presentarti, che piacere averti. È deliziosa, impeccabile", ha scritto sui social Dolli Irigoyen. Infine Damían Betular ha riconosciuto: "Trasmetti una pace". Da parte sua, la Santarelli ha ringraziato per le congratulazioni e ha risposto: “Grazie mille. Non posso crederci. Sono emozionata, non potrei essere più lusingato". Riuscirà a diventare la migliore pasticcera argentina?