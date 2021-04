La romanista Matilde Brandi e il marito interista: “divisi” per qualche giorno dalla SuperLega

Matilde Brandi: “Il mio compagno è interista ma il mio cuore giallorosso”

La SuperLega per qualche giorno ha "diviso" la romanista Matilde Brandi dal marito interista Marco Costantini. Fronti opposti, la Roma nel calcio tradizionale e l'Inter fra le squadre pronte alla fuga in avanti, prima dello standby del nuovo progetto. Nella vita della protagonista del recente GV Vip, il calcio è una componente importante.

Matilde Brandi, ballerina, showgirl, conduttrice televisiva e attrice teatrale, è proprio una tifosa sfegatata della Roma. All'occasione, si dimostra molto competente in materia di calcio, parlando di classifiche e giocatori migliori. Pare che questa particolare passione sia nata quando un amico del fratello la portò allo stadio per assistere ad una partita di Champions League, come riportato in un’intervista su Sky Sport. Da quel momento fu amore e Matilde Brandi arrivò perfino a dichiarare che, per la Roma, avrebbe fatto un pellegrinaggio. Il marito, Marco Costantini, resta interista!