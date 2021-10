Lady Morata a Madrid: Alice Campello propone i suoi cosmetici a tutte le wags Atletico

Incontro nel cuore di Madrid tra alcune delle influencer del momento

Attraverso i social network, come abbiamo potuto vedere, si sono godute una cena in grande stile dove non solo si sono scambiate opinioni professionali, ma si sono anche lasciate trasportare dalle abilità gastronomiche del ristorante amazzonico di Madrid. Tra gli ospiti, oltre ad Alice Campello, anche Beatriz Espejel, Patricia Noarbe - meglio conosciuta come Paddy - e Marta Díaz. L'incontro ha avuto anche una visita del Barcellona, ​​e da lì è arrivata Elena Galera, nota moglie di Sergio Busquets, che non è stata l'unica ad arrivare da fuori Madrid. Melissa Jiménez, giornalista sportiva e compagna di Marc Bartra, lo ha fatto da Siviglia, e la già citata Marta Díaz, compagna di Sergio Reguilón, da Londra. Oltre a quelle già citate, all'evento hanno partecipato Sofia Balbi, moglie di Luis Suárez, ed Erika Choperena, che sta già dimostrando di reintegrarsi nella comunità atletica dopo il ritorno di Griezmann.