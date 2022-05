Lali Espósito, siparietto-show con Saviola e il presidente dell’Atletico Madrid: fan impazziti

La bella attrice e cantante argentina ha fatto impazzire i tifosi del River Plate...

La cantante, nel corso della serata, ha raccontato di essere stata presente la scorsa settimana al Wanda Metropolitano per un evento di beneficenza organizzato dalla Liga Spagnola. Lali, nel pieno del suo stile naturale e schietto, ha ironizzato sullo scarso livello dei presenti alla partita benefica. A quel punto Muñoz ha esclamato: “Non sapevo fossi così tifosa di calcio”. La risposta di Lali Espósito non si è fatta attendere: “Sì, sono Gallina. Sono del River Plate”. E via con risate e applausi tra il pubblico, con la presentatrice che ha indicato tra i sedili e gridato: “Dai, Chino…!” (si tratta di Chino Darín, tifoso del River come il padre Ricardo). Lali non contenta ha continuato: “Sono troppo emozionata, guarda chi c’è seduto lì?...Il grande Javier Saviola. Ha giocato bene l’altro giorno”. Il discorso calcistico è poi proseguito con le parole di Muñoz, che si è detto molto contento per la conquista del 35esimo titolo del Real Madrid, essendo lui tifoso dei Blancos. La replica dell’argentina non si è fatta attendere: “Sono più dell’Atletico Madrid. Aúpa Atleti, presi!”, indicando tra il pubblico il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo. Ovviamente la rivelazione di Lali Espósito sulla sua fede per il River Plate ha scatenato i tifosi dei Millonarios…