L’amore, la buona cucina e il sorriso: la ricetta contro la tristezza di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi propone con i suoi piatti un nuovo modo per sconfiggere la “tristezza” che deriva dall’esplosione dei contagi da Covid-19: negli italiani sembra tornato l’incubo di qualche anno fa. Una soluzione arriva dalla mise e dai manicaretti della moglie di Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista sportivo.

Lui e Benedetta fanno ormai coppia fissa da tanti anni e ogni giorno che passa, il loro amore resiste alla grande nel tempo, come conferma il modo in cui si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanze prima del ritorno a casa, a Milano. Su Instagram si vedono, sempre contro le ansie del Covid e della guerra, cocktail, sorrisi, un look energico e buoni piatti.