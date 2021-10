Le due Venezie di Isabelva: “Abbiamo perso un derby, ma resto fedele al mio Vfc…”

C'è collaborazione fra le due squadre femminili veneziane, ma col tempo crescerà anche la rivalità...

Agata Isabella Centasso è veneziana e calciatrice: “Ma modella no, non lo sono mai stata”, ci tiene a sottolineare al Foglio Sportivo. “Quando non gioco lavoro in una comunità per disabili”. Eppure quest’estate è finita alla ribalta, causa Dagospia, sotto il titolo “Una figa di mediano”. “Appena me lo segnalarono sono cascata dalle nuvole”, Centasso torna sull’episodio: “Ho pensato che non mi piaceva per niente. E sperato che non lo vedesse nessuno”. Invece non fu così.