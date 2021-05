Le migliori storie d’amore nel mondo del calcio: David e Victoria, Francesco e Ilary…

Il mondo del calcio è fatto di squadre, partite, campionati... ma soprattutto di giocatori, che, come tutti gli esseri umani, hanno una vita intima, si innamorano, si sposano

Ecco le più belle storie d'amore del mondo del pallone. Come sessioni regolari di allenamento e di gioco influenzano la vita personale. Quando si è sportivi professionisti, la vita personale è decisamente influenzata da quello che si fa ogni giorno sul campo. Chi si lancia in questo tipo di carriera sa che dovrà adottare, prima di tutto, uno stile di vita sano per dare il meglio sul campo; il che vuol dire che potrà fumare qualche sigaretta ogni tanto, ma non certo un pacchetto al giorno, e che potrà andare una volta al mese in un fast food e bere una birretta la sera, ma per il resto del tempo dovrà fare molta attenzione a ciò che mangia...Questo stile di vita sano, unito a sessioni di allenamento serrate, ci allontana dall'immagine stereotipata dei calciatori come grandi nottambuli che passano più tempo a fare festa che in campo! Dall'altra parte, anche credere che i calciatori siano persone fuori dal mondo non è esatto. Quello che è sicuro è che, oltre al dominio sul loro corpo, i nostri sportivi dovranno dominare anche il loro tempo. Anche quando si tratta di uscite romantiche.

Dove un calciatore può incontrare la sua futura compagna? Tra partite, trasferte e chi più ne ha più ne metta, sono più di quanto si creda i calciatori professionisti che si iscrivono ai siti di incontri per trovare la propria metà. Infatti, questi portali dedicati alla ricerca dell'amore permettono di conoscere persone anche a chi è costretto a non seguire gli orari standard di chi lavora, ad esempio, in ufficio. Oltre a questo, molti calciatori hanno conosciuto le loro compagne in un ambiente a loro vicino, come quello dello show business o della televisione, ma sono davvero tanti gli sportivi che invece hanno trovato l'amore tra le donne "normali", magari amiche di famiglia, e in modi inaspettati.

- David e Victoria Beckham. David e Victoria sono i protagonisti di una delle storie d'amore più famose nel mondo del calcio. Nel 2021, il matrimonio tra la ex Spice Girl ora stilista e l'ex asso del calcio ora imprenditore di successo compie ben ventidue anni. Tutto iniziato quasi per caso, con David che ormai 24 anni fa guardava le Spice in televisione sognando di incontrare la "ragazza con la tutina nera" per trovarsi poco tempo dopo sposato proprio con lei. I due hanno quattro figli e quattro cani, e nonostante il caratterino di Victoria e qualche ipotesi di tradimento (sempre smentita) di David si amano più che mai.

- Iker Casillas e Sara Carbonero. L'ex portiere spagnolo che nel 2010 baciò in diretta la bella giornalista Sara Carbonero e che con lei ha creato una bella famiglia, amata da migliaia di tifosi, un paio di mesi fa ha dato ai suoi follower di Instagram una cattiva notizia: dopo molti anni insieme, i due hanno deciso di separarsi. Questo epilogo però non è abbastanza amaro da invalidare la bellissima e romanticissima storia che Iker e Sara hanno vissuto, entrando per sempre nel cuore dei tifosi. Una recente malattia di Sara forse ha contribuito a sfibrare la coppia ma, come afferma Iker, l'affetto tra loro non tramonterà.

- Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia italiana più amata e tra le più longeve nel mondo del calcio! Francesco e Ilary, sposati nel 2005, sono ancora teneri e innamorati come il primo giorno. Francesco ha recentemente condiviso i dettagli del loro primo appuntamento quando, pur di fare colpo su questa ragazza così bella, andò a prenderla in Ferrari, ma lei per tutta risposta sbattè il portellone contro un muretto rigando la carrozzeria. Tutto un errore, naturalmente, ma Francesco fece finta di nulla pur di non compromettere la serata. Ha funzionato, sembra: sono insieme da anni e hanno tre figli.

- Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. Questa è veramente una storia d'amore di altri tempi: Antonella e Lionel si conoscono da quando erano bambini - lei aveva 5 anni e lui 6 - e sono cresciuti insieme, mentre la loro amicizia si tramutava pian piano in amore. Ora sono una delle coppie più amate nel mondo del pallone e, nonostante Antonella sia in genere riservata, non smette di comparire accanto a Lionel in tutte le occasioni più importanti come il Pallone d'oro, condividendo il suo gusto per i look appariscenti. La loro famiglia, coi tre "pulcini" Thiago, Mateo e Ciro è anche amatissima su Instagram.

In definitiva, gli sportivi sono persone come le altre e il detto che "al cuor non si comanda" vale anche per loro.