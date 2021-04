Lavoro e moda ma niente amore: la nuova vita di Sara Carbonero dopo la separazione da Iker

La bellissima giornalista spagnola, dopo la separazione con Casillas, si confida con El País

La bellissima 37enne madrilena, intanto, si mostra felice, riconoscendo quanto si stia divertendo. “Sono pronta a tutto questo ‘bombardeo’! Questo è un buon momento, ci sono volte in cui siamo in una fase più riservata e altre, come ora, in cui stiamo esplodendo di più. Vediamo quanto dura”, ha confessato Sara nell’intervista a El País in occasione del lancio della sua ultima collezione.