Le olive meridionali italiane arrivano nel profondo nord Islanda: grazie Hallfredsson!

Al supermercato Nettó di Húsavík sono arrivate le olive di Cerignola, e se la cosa vi appare bizzarra di suo aspettate di sapere che l’azienda che le importa è stata fondata da Emil Hallfredsson, ex centrocampista di Reggina, Udinese e Hellas Verona ma anche della Virtus Verona - oltre che della nazionale islandese.

Húsavík è una piccola città che si trova nel comune islandese di Nordurþing, nella regione di Nordurland eystra, nell'estremo nord dell'Islanda, a circa 70 km stradali da Akureyri. Collocata sulla baia Skjálfandi, che in islandese significa "baia dei tremori" a causa dei continui sommovimenti tellurici, Húsavík vive di pesca e turismo.

Nello scorso mese di marzo, in una intervista al quotidiano veronese L'Arena, proprio Hallfredsson aveva parlato di questi suoi progetti.

Le sue parole di alcuni mese fa: "Aprirò una pizzeria a Reykjavík, la mia città. Ho fondato una società con mia moglie, abbiamo fatto un nostro marchio d’olio con olive raccolte nella zona di Grezzana e vogliamo portare in Islanda prodotti italiani come olio, pasta e spezie. Abbiamo iniziato per gioco, però sta andando molto bene".