Lehmann ad alta velocità: fotografato a colloquio con due agenti di polizia dopo un incidente in auto…

Altro problema alla guida per l'ex portiere tedesco di Arsenal, Milan e Borussia Dortmund tra le altre

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Ancora problemi con la legge per Jens Lehmann. L'ex portiere tedesco, uno dei grandi protagonisti degli "Invincibili" dell'Arsenal, è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Porsche avvenuto nei pressi di un negozio di moda femminile a Monaco lo scorso 22 febbraio, come rivelato dalla BILD.

Mani sui fianchi..

Alcuni scatti mostrano Lehmann, con le mani sui fianchi, parlare sorridente con due agenti di polizia che, poco dopo, hanno iniziato a controllare la sua auto utilizzando un metro. Lehmann non è nuovo ad episodi simili. Il 53enne ex portiere (62 presenze con la Germania, in carriera ha vestito anche le maglie di Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund e Stoccarda) è in attesa di una nuova data del tribunale per un'accusa di eccesso di velocità.

Nel 2022 Lehmann si è rifiutato di pagare una multa di 35 sterline per un parcheggio, non presentandosi in tribunale. Nello stesso anno è stato anche accusato di aver distrutto il garage di un vicino con una motosega per vedere meglio il lago di Starnberg. Insomma, sono ben note le intemperanze di Lehmann negli ultimi anni. Adesso un colloquio con due agenti di polizia dopo un presumibile incidente d'auto a Monaco. Lehmann non se ne fa sfuggire mai una...